Aquaman 2, come si colloca dopo gli eventi di The Flash nel nuovo DCU?

Il momento di James Gunn e Peter Safran è arrivato: il DC Universe si sta man mano liberando delle zavorre ereditate dall'ormai defunto DC Extended Universe, ed è pronto a ripartire (quasi) da zero mantenendo soltanto alcune icone del vecchio corso, tra cui quell'Aquaman la cui collocazione nella timeline risulta ora un bel mistero.

Il film che secondo alcuni Warner Bros. considererebbe un flop annunciato vedrà infatti il ritorno di Jason Momoa nel ruolo del signore di Atlantide: si tratta, al momento, dell'unico eroe della Justice League all'infuori del Flash di Ezra Miller ad aver mantenuto il proprio volto dopo il reset effettuato per mano proprio del nostro Barry Allen.

Gli eventi di Aquaman: The Lost Kingdom avranno dunque luogo necessariamente dopo quelli di The Flash, come dimostra il fatto che i due eroi abbiano già interagito sul finale del film di Andy Muschietti: la timeline che dovrà essere presa in considerazione sarà però, a questo punto, quella dell'universo alternativo creatosi quale conseguenza delle azioni di Barry, e non quella dell'universo DC che abbiamo conosciuto finora.

Resta da vedere se la timeline in questione diverrà quindi quella ufficiale del DC Universe, o se si tratterà di un qualcosa di parallelo ideato per dare una degna conclusione agli eroi di Miller e Momoa: a questa domanda, però, possono rispondere solo Gunn e Safran. Noi, intanto, restiamo in attesa del trailer di Aquaman: The Lost Kingdom.