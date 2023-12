Aquaman 2, clamoroso: Warner Bros rinuncia al red carpet per l'ultimo film DCEU

Le stime al box office per Aquaman 2 non sono delle migliori, e sembra che Warner Bros abbia deciso di rinunciare anche al red carpet per l’ultimo film del DCEU.

Aquaman 2 non è nato sotto una buona stella. Dopo tutte le peripezie che la realizzazione del film ha dovuto affrontare, con l’etichetta di “flop già preannunciato”, sembra che al film non verrà riservato neanche un red carpet. Il giornalista di Hollywood Reporter Borys Kit ha scritto in un post sul suo profilo X: “E così il DCEU si conclude, non con un botto ma con un piagnisteo. Nessuna premiere sul tappeto rosso, nessun afterparty, solo una piccola (ma ordinata) pre-ricezione, una "proiezione per i fan" e solo Jason Momoa e James Wan al Grove per chiudere una vera e propria era...”

Il destino di Aquaman sembra sempre più oscuro, con lo stesso Jason Momoa che nutre forti dubbi per un ritorno del supereroe acquatico, il cui primo film aveva rappresentato l’incasso maggiore per la DC, e che adesso sembra indirizzato verso l’oblio, a meno che James Gunn e Peter Safran non decidano di proseguire. Aquaman e il regno perduto (qui trovate la nostra recensione di Aquaman e il regno perduto) è nei cinema italiani dal 20 dicembre 2023, e vede nel cast, oltre al già menzionato Jason Momoa, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Amber Heard e Nicole Kidman.