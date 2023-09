Aquaman 2, chi è il villain del nuovo film con Jason Momoa?

Aquaman 2 non naviga certo in buone acque è il caso di dire, specie dopo il recente disastroso insuccesso che si è dimostrato The Flash, che aveva il compito di rilanciare il franchise DC sul grande schermo. Eppure, a fronte del successo che ebbe il primo film con Jason Momoa non è ancora detta l'ultima parola.

Nell'attesa, ecco che intanto il nuovo e criticato trailer di Aquaman 2 ci svela chi sarà il villain di questo secondo capitolo, ebbene si tratta proprio di chi pensate voi.

Stiamo ovviamente parlando di Black Manta, il quale dopo l'umiliante sconfitta nel capitolo precedente stavolta si è armato come si deve per riuscire a sconfiggere il supereroe.

Pare infatti che nella pellicola di prossima uscita il pericoloso antagonista sarà disposto a tutto per vendicarsi di Aquaman e se la prenderà con tutto ciò che gli è caro. Resterà ovviamente da capire quale sarà il destino del personaggio, sarà definitivamente sconfitto oppure ci sarà una decisione sorprendente?

Le sue abilità sono migliorate questa volta, ed indossa anche una tuta super potenziata che elargisce incredibile capacità sovrumane, insomma sembra veramente disposto a fare l'impossibile pur di riuscire ad avere la meglio. Come finirà?

