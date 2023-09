Aquaman 2: tutto il caos produttivo prima del film

Gli ultimi film del morente DC Extended Universe hanno avuto parecchi problemi produttivi: Aquaman 2 non è da meno, fra cambi in corsa, reshoot e tanto altro. Ecco allora tutti i guai di Aquaman e il regno perduto prima della sua uscita.

Cominciamo dal fatto che all'inizio sembrava dovesse esserci uno spin-off di Aquaman intitolato The Trench. Progetto poi gradualmente abbandonato per concentrarsi su Aquaman 2. Film che teoricamente sarebbe dovuto uscire il 16 dicembre 2022, molto tempo dopo il primo capitolo, perché Wan e Safran avevano detto che intendevano esplorare il franchise di Aquaman come stavano facendo con The Conjuring.

Poi ci sono stati i problemi con Amber Heard e la petizione per rimuoverla dal film dopo la fine del processo con Johnny Depp. Petizione arrivata a 4 milioni di firme che ha portato la Warner a pensare di sostituire Heard nel ruolo di Mera, anche se la versione ufficiale era per la mancanza di chimica con Jason Momoa.

A quel punto è apparsa la questione Ben Affleck: Jason Momoa aveva infatti detto di aver girato delle scene con lui per Aquaman 2 e che avrebbe ripreso il suo ruolo di Batman nei reshoot fatti assieme. Non solo, pare ci fosse anche una scena di Michael Keaton nel film, ma stando ai report avrebbe confuso i fan, senza contare che poi Aquaman è stato spostato a fine 2023 uscendo dopo The Flash. Perciò avrebbe avuto senso un suo cameo nel film, che però sembra sia stato tagliato.

Poi Jason Momoa ha detto che aveva girato delle scene con alcuni Batman potenziali, ma non sapeva quale fra queste sarebbe poi stata nel film. In mezzo a tutto questo ci sono state tre sessioni di reshoot, fra l'arrivo di James Gunn e la volontà di non collegare il film al nascente DCU, tagliando sia Ben Affleck che Michael Keaton.

Insomma, diversi problemi per Aquaman 2, che forse hanno portato a un prodotto finale non dei migliori, visto che sembra che diverse persone abbiano abbandonato la sala durante le proiezioni di prova di Aquaman 2. E quindi la domanda è: Aquaman 2 è un flop annunciato? Diteci la vostra nei commenti!