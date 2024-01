Aquaman 2 batte The Marvels: Jason Momoa supera Brie Larson al box office

Il futuro della saga di Aquaman è più incerto che mai, ma dai numeri del box office sappiamo che il presente è un po' più luminoso di quello di The Marvels, l'ultimo capitolo del Marvel Cinematic Universe del 2023.

In base agli incassi ottenuti negli ultimi giorni del 2023 e l'1 gennaio 2024, infatti, Aquaman e il regno perduto ha superato il totale di The Marvels al box office globale, dato che il film Marvel Studios con protagoniste Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani nel corso della sua run nelle sale ha incassato appena 205 milioni di dollari, diventando il film con il minore incasso di sempre nella storia del Marvel Cinematic Universe: grazie alle festività natalizie e alla popolarità di cui nutre Jason Momoa nei confronti del pubblico globale, specialmente in Cina, Aquaman e Il regno perduto ha sorpassato i 258 milioni in tutto il mondo.

Si tratta comunque di un risultato insufficiente per l'ultimo cinecomic DCEU, costato oltre 205 milioni di dollari e quindi destinato ad andare in perdita qualora non dovesse riuscire a superare almeno i 400 milioni di di dollari di incasso (risultato ampiamente fuori portata, dato che svanita la spinta delle festività molti analisti mettono in dubbio che possa riuscire a raggiungere i 300 milioni di dollari), ma Aquaman 2 potrebbe superare i 270 milioni di dollari di The Flash, per avvicinarsi ulteriormente al 'record' di Black Adam, ad oggi ancora il miglior risultato ottenuto dall'universo DC dopo l'annuncio del reboot del DCU di James Gunn.

