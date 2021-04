Aquaman 2, l'attore di Game of Thrones Pilou Asbæek in trattative per il film DC

Dai sette regni di Westeros al regno di Atlantide, ecco che un altro attore di Game of Thrones sta per aggiungersi al cast del cinecomic DC con protagonista Jason Momoa: Pilou Asbæk sarebbe in trattative per Aquaman 2.

Avevamo già il capo dei Dothraki Khal Drogo, ma perché fermarsi lì? Specialmente quando a unirsi alla pellicola diretta da James Wan potrebbe essere il Lord Comandante della Flotta di Ferro e Re delle Isole di Ferro Euron Greyjoy.

Secondo Deadline l'attore di Game of Thrones Pilou Asbæk sarebbe attualmente in trattative per unirsi al cast di Aquaman 2.

Non è stato specificato il ruolo che potrebbe interpretare, né sono ancora arrivate conferme o dichiarazioni da parte di Warner Bros., ma l'aggiunta di Asbæk all'atteso sequel sarebbe solo l'ultima in una serie di recenti casting per i cinecomic DC.

Nelle scorse settimane, infatti, abbiamo visto susseguirsi, tra gli altri, l'arrivo di Pierce Brosnan in Black Adam e quello di Helen Mirren e Lucy Liu in Shazam: Fury of The Gods, mentre per il film di Flash abbiamo dei nuovi interpreti per i genitori di Barry Allen (Maribel Verdu e Ron Livingston), la new entry Sasha Calle nel ruolo di Supergirl, e la conferma di Kiersey Clemons nei panni di Iris West. E difficilmente sarà finita qui...

Non c'è che dire, si preannunciano delle pellicole dai cast davvero stellari.