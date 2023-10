Aquaman 2 annuncia la fine di un'era per DC nella nuova cover di Empire!

Ricondivisa dal profilo Twitter/X di DiscussingFilm, la nuova copertina dell'Empire sponsorizza l'attesissimo Aquaman e il regno perduto, che vedrà Jason Momoa nuovamente nei panni del protagonista. "La fine dell'era DC!" figura a grandi caratteri sopra l'immagine, a sottolineare la funzione spartiacque della pellicola.

Il concetto è ribadito visivamente dal supereroe stesso, che sfrutta il suo tridente per generare una frattura nella lastra di ghiaccio sotto di lui. D'altro canto, le reinterpretazioni del personaggio non mancano di certo: basti pensare alla fan art in cui Jason Momoa di Aquaman è già Lobo.

Per chi non conoscesse Empire, si tratta di un periodico mensile britannico che, pubblicato da Bauer Media Group, è dedicato al mondo del cinema. Il primo numero risale al lontano luglio 1989, mentre debuttò anche in Italia ventidue anni dopo, nel 2011.

Diretto da James Wan (Saw, Fast & Furious 7, The Conjuring - Il caso Enfield), Aquaman e il regno perduto costituisce il sequel del film del 2018 e vede Acquaman diventato padre e sovrano di Atlantide, tuttavia Black Manta, l'antagonista del primo capitolo, è tornato per distruggere tutto ciò che ama. Nel cast ricordiamo Jason Momoa nei panni di Arthur Curry/Aquaman, oltre a Patrick WIlson (Orm Marius/Ocean Master), Yahya Abdul-Mateen II (David Kane/Black Manta) e Amber Heard (Mera). A proposito, quale sarà il ruolo di Amber Heard in Aquaman 2?

Le riprese sono iniziate nel giugno 2021, per poi terminare nel dicembre dello stesso anno, mentre la promozione (piuttosto magra) ha visto un primo teaser trailer nel settembre 2023 e un secondo a pochi giorni di distanza. La data d'uscita nelle sale italiane coincide col 20 dicembre 2023.

E voi cosa ne pensate? Siete impazienti di assistere al secondo capitolo della saga, oppure ne avreste fatto tranquillamente a meno – soprattutto dopo il processo di Amber Heard? Fatecelo sapere nei commenti!