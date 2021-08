Aquaman 2, Amber Heard nel nuovo video dal set: Mera avrà una nuova arma?

Aquaman 2 è in arrivo e vedrà nuovamente alla regia James Wan, che tornerà sul set con gli attori del primo film. Tra questi, ovviamente, ci sarebbe anche Amber Heard, che ultimamente sta pubblicando molte foto dalla palestra dove si allena. L'ultimo video postato sul suo twitter ci farebbe pensare che Mera potrebbe avere una nuova arma.

Amber sta lavorando molto in vista delle scene di azione del prossimo film, che si preannunciano spettacolari. Il primo Aquaman ci ha regalato momenti davvero incredibili, coreografati ed eseguiti in modo eccellente, e la Heard vorrebbe essere all'altezza anche nel secondo film. Ma parliamo del post che ha catturato l'attenzione di tutti.

Nella breve video da lei pubblicato, la vediamo mentre si allena insieme al suo trainer, con cui esegue una coreografia di combattimento ben studiata, che la porta a disarmarlo. Dopo essere riuscita a compiere delle mosse da vera professionista, la Heard esulta e fa una danza della vittoria. Un momento divertente, che fa sorridere i fan. Ma c'è altro nel video che non sfugge di certo all'occhio attento degli spettatori: l'arma da lei usata. In questo caso l'interprete di Mera utilizza un bastone, come anche il suo avversario. Proprio questo strumento potrebbe essere nel corso delle riprese sostituito con un tridente.

Infatti, nonostante Mera conduca i combattimenti soprattutto con le sue capacità idrocinetiche, sarebbe ora di darle un tridente tutto suo. Un'arma che ha già brandito nel Justice League di Zack Snyder, ma in quel caso apparteneva ad Aquaman. Chissà, lo scopriremo all'uscita del film prevista per il 16 Dicembre del 2022. Nel frattempo i fan possono vedere il video della Heard su twitter e possono godersi il The Suicide Squad di James Gunn.