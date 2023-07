Aquaman 2, Amber Heard torna a parlare: 'Un sacco di pressione dietro questi franchise'

Altro che rimpiazzo: Amber Heard è pronta a riprendere il ruolo di Mera in Aquaman: The Lost Kingdom, e proprio in queste ore è tornata a parlare del film con Jason Momoa e della pressione che si avverte quando si lavora in grandi franchise come il DC Universe, confrontando questa situazione alla relativa tranquillità dei progetti indipendenti.

Mentre Jason Momoa sembra lasciar intendere che le riprese di Aquaman 2 siano ancora in corso, Heard si lancia infatti in un paragone con il suo ultimo film, In the Fire, dicendosi ugualmente soddisfatta di entrambi i progetti ma facendo degli inevitabili distinguo in termini di stress e aspettative della produzione.

"Sono due progetti molto diversi che si collocano ai due estremi dello spettro di quest'industria. C'è un sacco di pressione per questi grandi franchise, ci sono in ballo milioni e milioni di dollari, i compromessi sono parte del cercare di far sì che si ottenga il successo più ampio possibile. Dall'altro lato c'è invece un piccolo film come In the Fire, un lavoro di arte e di amore le cui risorse non sono neanche lontanamente paragonabili [a quelle di Aquaman], eppure anche qui ci sono dei compromessi" sono state le parole dell'attrice.

Vedremo, al di là di compromessi e aspettative, come sarà accolto il tanto discusso ritorno di Amber Heard ad Atlantide; polemiche a parte, comunque, secondo James Wan c'è un preciso motivo per cui dovreste vedere Aquaman: The Lost Kingdom.