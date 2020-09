Aquaman 2, Amber Heard spera ancora di essere nel sequel

La battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard continua senza esclusione di colpi, anche se il protagonista di Pirati dei Caraibi ha chiesto un rinvio del processo per poter girare Animali Fantastici 3. Ci si chiede, intanto, quali saranno le ripercussioni di tutta questa vicenda sulla carriera dei due attori.

A quanto pare, Amber Heard è molto concentrata su Aquaman 2 e conta di riprendere il ruolo di Mera nel film, in uscita nel dicembre 2022. Secondo voci di corridoio, infatti, l'attrice non avrebbe problemi ad assecondare la richiesta dell'ex marito di rinviare la causa, al momento prevista dall'11 al 28 gennaio 2021, proprio perché le riprese del suo film cominceranno successivamente.

Warner Bros, al momento, intende confermare Amber Heard per il secondo capitolo di Aquaman e probabilmente anche per i film successivi. Dipenderà però, naturalmente, anche da cosa succederà in tribunale, e da quella che sarà la reputazione dell'attrice al termine del processo. Basti pensare alla petizione dei fan, che ha raggiunto le 500.000 firme, per escludere Heard dal film. Per questo alcuni sostengono che l'ex moglie di Johhny Depp accetterà il rinvio del processo soltanto se ciò non comporterà un pregiudizio negativo nei suoi confronti.

Staremo a vedere. Tornando ad Aquaman 2, intanto, nei giorni scorsi ha fatto infuriare i fan l'assenza di Jason Momoa al DC FanDome.