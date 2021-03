Aquaman 2: Amber Heard resta nel cast, smentita la notizia del licenziamento

Qualche giorno fa aveva cominciato a circolare la notizia secondo cui Amber Heard era stata licenziata dal cast di Aquaman 2, dove doveva tornare nei panni del personaggio di Mera. Questa notizia faceva il paio con la parallela petizione lanciata da alcuni fan a sostegno dell'allontanamento dell'attrice dal cast del film Warner/DC.

Qualche giorno fa, infatti, il sito web australiano Sausage Roll e il canale YouTube PopCorned Planet avevano affermato che la Heard non aveva "superato il test fisico" per il ruolo e che quindi in questo modo aveva "violato" il suo contratto per Aquaman 2. Altri siti poi come The Blast e We Got This Covered hanno aggiunto che l'attrice sarebbe quindi stata sostituita da Emilia Clarke, per la gioia dei tanti fan dell’interprete di Daenerys Targaryen che la vedrebbero perfetta per la parte.

Nulla di più falso. Il giornalista Ryan Parker che lavora per l'Hollywood Reporter ha diffuso un messaggio sul suo profilo Twitter nel quale scrive: "Mi è stato detto da una fonte attendibile che i report sul licenziamento di Amber Heard da Aquaman 2 sono inaccurati". Nonostante questa debole smentita, nessun altro dettaglio è stato aggiunto in merito alla questione.

Tempo fa, in particolare dopo il licenziamento di Depp da Animali Fantastici i fan hanno cominciato a chiedere a gran voce l'esonero dell'attrice da quello che è attualmente il principale franchise in cui la vediamo impegnata, vale a dire il DC Extended Universe. La petizione per chiedere a Warner di rimpiazzare Heard nel ruolo di Mera per Aquaman 2 è stata un successo praticamente immediato e, stando agli ultimi aggiornamenti, ha già raggiunto la ragguardevole cifra di 1.8 milioni di firme.

Vedremo, dunque, se Warner Bros. deciderà di tener conto di tutto ciò. Una fan-art, intanto, ha già immaginato Emilia Clarke al posto di Amber Heard in Aquaman 2; vediamo, nel frattempo, a che punto è la lavorazione di Aquaman 2.