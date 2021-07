Aquaman 2, Amber Heard pubblica una foto di sua figlia: 'Sono madre e padre'

Sono iniziate a Londra le riprese di Aquaman 2, e dopo gli allenamenti di Amber Heard su Instagram l'attrice ha pubblicato un nuovo post per parlare della sua altra attività, quella di mamma. Qualche settimana fa, un po' a sorpresa, l'attrice aveva parlato della piccola Oonagh, nata da madre surrogata.

Nel post, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, Amber Heard è ritratta al computer, con la bimba in braccio. "Io sono solo la mamma e il papà" recita la didascalia. "Lei è il boss."

Amber Heard ha fatto il suo debutto DCEU nel ruolo di Mera in Justice League, prima che il suo ruolo fosse notevolmente ampliato nel primo film di Aquaman. A causa della controversia legale con Johnny Depp, molti fan della star di Pirati dei Caraibi avrebbero voluto vederla depennata dal cast del sequel con Jason Momoa. Nei giorni scorsi un attivista ha manifestato per Johnny Depp proprio davanti ai Warner Bros. Studios di Londra, dove è in corso la produzione di Aquaman 2.

Amber Heard, in ogni caso, ha mantenuto il suo ruolo del film, e si divide quindi tra il set e la maternità. L'uscita del sequel di Aquaman al cinema è al momento prevista per il 16 dicembre 2022.