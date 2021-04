Aquaman 2, Amber Heard si prepara a tornare nei panni di Mera: la foto

Nonostante le proteste dei fan per via della battaglia legale con Johnny Depp, Amber Heard riprenderà i panni di Mera nel sequel di Aquaman. A confermarlo ci ha già pensato più volte la stessa attrice, la quale ha ribadito la sua partecipazione al film DC anche in un recente post.

"Prima che Aquaman si prendesse le ultime pagine di questo libro" ha scritto l'attrice su Instagram, dove ha pubblicato una foto risalente alle riprese del primo Aquaman accompagnata dall'hashtag #gettingakindleforaquaman2

La Heard aveva raccontato l'aneddoto dietro al libro in questione già nel 2018, durante un'ospitata al Tonight Show di Jimmy Fallon. A quanto pare, alla star del film Jason Momoa non piace essere ignorato: "Jason è allergico all'essere ignorato. Non riesce a stare fermo. Quindi, qualunque cosa accada, ti spingerà, ti punzecchierà e farà di tutto per attirare la tua attenzione, specialmente se ti piace un'attività tranquilla come la lettura. A me piace leggere sul set, e questa cosa lo fa impazzire. Così ha adottato rapidamente questo metodo per darsi sollievo, che consiste nel strappare le ultime pagine del mio libro. Il che è molto fastidioso. Arrivi alle ultime 10 pagine e vedi che non ci sono più."

Stando agli ultimi aggiornamenti, le riprese di Aquaman 2 dovrebbero partire il prossimo giugno nel Regno Unito. Girato sotto il titolo di lavorazione "Necrus", il film arriverà al cinema il 16 dicembre 2022.