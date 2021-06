Aquaman 2, Amber Heard di nuovo in tendenza: i fan continuano a voler boicottare il film

Le ultime notizie sul fronte Aquaman 2 hanno portato a un'ormai inevitable conseguenza quando si parla del film DC: Amber Heard di nuovo tra i trend topic sui social, con i fan che chiedono un suo recast.

Nelle scorse ore è stato finalmente rivelato il titolo di Aquaman 2, il sequel del cinecomic DC con protagonista Jason Momoa, che si intitolerà ufficialmente Aquaman and the Lost Kingdom.

A seguito dell'annuncio, tuttavia, il focus del web si è rapidamente spostato su un'altra componente del film: Mera, e più precisamente Amber Heard.

I fan infatti continuano a chiedere a gran voce un recast per il ruolo, e l'argomento è ancora così "caldo" da far schizzare in men che non si dica il nome della Heard di nuovo tra i trend topic dei social media.

Non sembra dunque essersi placata la polemica nata dalla decisione di Warner Bros. di licenziare Johnny Depp da Animali Fantastici 3 a seguito del verdetto del processo contro il tabloid The Sun, nel quale era ovviamente coinvolta anche l'ex-moglie Amber Heard.

Così, i fan di Depp ma non solo continuano a chiedere alla major di comportarsi allo stesso modo, e cercare un'altra attrice per il ruolo di Mera, preferibilmente qualcuno che non sia "legata ad accuse di abusi".

Aquaman and the Lost Kingdom arriverà nelle sale a dicembre 2022.