Aquaman 2: Amber Heard non ha potuto negoziare un aumento per via della causa con Depp?

Nonostante il successo planetario ottenuto con il primo Aquaman, Amber Heard è stata quasi licenziata dalla Warner Bros. e non sarebbe dovuta tornare nel cast del sequel, Aquaman 2. Lo studio non intendeva richiamare l'attrice per paura di una brutto rapporto con il collega Jason Momoa. Sarebbe emerso dal processo tra Amber Heard e Johnny Depp.

Il nuovo report pubblicato da Puck, sarebbe il resoconto di una deposizione di Walter Hamada, presidente della DC Films alla Warner, presentata alla corte e che sarà introdotta nei prossimi giorni del processo che vede coinvolte le due star di Hollywood.

La Heard è stata infine presa per Aquaman and the Lost Kingdom e da allora ha girato completamente il suo ruolo nel film, ma secondo quanto riferito non è stata in grado di negoziare un aumento del compenso per il sequel. Il team della Heard sostiene che questo sia il risultato dello scandalo che ha coinvolto la sua relazione con Depp. La Heard sostiene anche che non ha potuto ottenere altri ruoli lucrativi o sponsorizzazioni a causa dei problemi con Depp con il report che suggerisce che "la testimonianza di un esperto può sostenere il suo reclamo".

Depp e Heard sono impegnati in battaglie legali da ormai diversi anni, dopo che Heard ha divorziato da Depp e poi ha ottenuto un ordine restrittivo temporaneo contro di lui nel maggio 2016. Nel 2018, Heard ha scritto un articolo sul Washington Post e la relazione tra Depp e Heard è peggiorata ulteriormente dopo che Depp ha intentato una causa per diffamazione contro il tabloid britannico The Sun dopo che la testata aveva definito Depp un "picchiatore di mogli" in un articolo sempre del 2018. Depp ha perso sia la causa iniziale che l'appello. In seguito si è dimesso dal suo ruolo di Gellert Grindelwald nel franchise di Animali Fantastici solo pochi giorni dopo venendo sostituito da Mads Mikkelsen.

Proprio nelle scorse settimane, intanto, Amber Heard era tornata a parlare di Depp e del loro rapporto.