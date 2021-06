Aquaman 2, Amber Heard ci mostra il suo allenamento: 'Sto morendo!'

Se n'è parlato e riparlato, ma alla fine sembra proprio che in Aquaman 2 ci sarà ancora Amber Heard nei panni di Mera, con buona pace dei tanti fan che avrebbero voluto l'attrice fatta fuori da Warner Bros. in seguito alle note vicende giudiziarie legate al divorzio dall'ormai ex-marito Johnny Depp.

Nonostante i fan insistano con l'idea di boicottare Aquaman 2 a causa della presenza dell'attrice, dunque, la produzione sembra decisa a proseguire sui propri passi: salvo clamorosi dietrofront, quindi, nel film con Jason Momoa ci sarà anche Amber Heard, come ci conferma la stessa star di Magic Mike e Machete Kills in un nuovo video postato sui social.

Com'è buona usanza per buona parte delle star Marvel e DC, infatti, Heard si è mostrata durante gli allenamenti in vista del suo ritorno in Aquaman 2: "Sto morendo!" è stato lo sfogo dell'attrice, che in effetti appare piuttosto presa da una serie di esercizi con i manubri. L'impegno, insomma, c'è tutto: basterà a riconquistare l'affetto dei fan perso ormai da tempo?

E voi, da che parte state? Avreste preferito anche voi l'esclusione di Heard dall'universo DC o pensate che l'attrice debba restare al suo posto? Diteci la vostra nei commenti! Stando alle ultime stime, comunque, è probabile che Amber Heard sia destinata a diventare l'attrice più pagata al mondo dopo Aquaman 2.