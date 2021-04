Aquaman 2: Amber Heard ha iniziato ad allenarsi in vista del suo ritorno come Mera [FOTO]

Tra i prossimi film del DC Extended Universe, o di quello che ne rimane secondo la visione che la Warner ha deciso di portare avanti dopo l'accantonamento dello SnyderVerse, c'è anche Aquaman 2 che vedrà il ritorno di Jason Momoa nei panni di Arthur Curry e di Amber Heard in quelli di Mera; quest'ultima ha iniziato ad allenarsi per le riprese.

La Heard ha infatti postato un'immagine che la ritrae in pieno allenamento per il suo ritorno nei panni di Mera in Aquaman 2, e con i fan ha condiviso anche la canzone che la sta accompagnando durante il suo faticoso ritorno in forma: si tratta di "Pussy Talk" delle City Girls. Non solo Heard ma anche Patrick Wilson è tornato ad allenarsi per il suo ritorno nei panni di Orm, mentre Jason Momoa sappiamo bene che non passa nemmeno un giorno senza allenare il suo fisico.

Aquaman 2 verrà girato sotto il titolo di lavorazione di "Necrus". Sebbene questi titoli spesso siano scelti senza alcun motivo - basti pensare al nome "Mary Lou" utilizzato per le riprese di Avengers: Infinity War - questa volta potrebbe riservare degli interessanti dettagli sulla trama del sequel.

Nei fumetti DC, Necrus è infatti il nome di una città sottomarina che, al contrario di Atlantide, esiste solamente per dei brevi intervalli di tempoe non può mai essere trovata due volte nella stessa posizione, questo per via di un satellite alieno che vaga per la galassia ed entra periodicamente nell'orbita terrestre. Conosciuta come la "Black City", Necrus è stata spesso in conflitto con Atlantide.

Aquaman 2 vedrà nel cast anche Pilou Asbaek in ruolo misterioso, forse quello di un ulteriore villain oltre a Black Manta di Yahyah Abdul-Mateen II, il cui ritorno è già confermato da anni. L'uscita è prevista nelle sale cinematografiche americane il 16 dicembre 2022.