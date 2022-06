Aquaman 2, Amber Heard è fuori! Via al recasting per il ruolo di Mera

Il processo ad Amber Heard non poteva non lasciare dietro di sé una scia di feriti: ad esserne uscita peggio, neanche a dirlo, è proprio l'attrice di Aquaman, che con la sconfitta in tribunale ha visto calare ulteriormente a picco una popolarità già ai minimi storici. Le notizie giunte in queste ore, dunque, suonano come un vero colpo di grazia.

Già nei giorni scorsi un insider aveva anticipato la rimozione di Amber Heard da Aquaman 2, con Warner intenzionata, secondo quanto trapelato, ad interrompere uno dei rapporti lavorativi più discussi degli ultimi anni: voci di corridoio evidentemente non prive di fondamento, almeno stando agli ultimi aggiornamenti.

Secondo quanto riportato in esclusiva dal sito Just Jared, infatti, Amber Heard sarebbe stata effettivamente tagliata da Aquaman: The Lost Kingdom: una decisione che arriva dopo le minacce dei fan di boicottare Aquaman nel caso in cui l'attrice fosse stata confermata nel ruolo di Mera, ma anche dopo le dichiarazioni di Walter Hamada durante il processo, con il presidente di DC Films che aveva ammesso di aver concretamente pensato al recasting a causa della poca chimica con Jason Momoa.

L'epilogo di questa vicenda, dunque, sembrerebbe proprio essere quello sperato dalla gran parte dei fan: vedremo, a questo punto, chi succederà ad Amber Heard nel ruolo di Mera. Noi la buttiamo lì: risultare meno gradita dell'ex-signora Depp sarà un compito davvero difficile!