Aquaman 2, Amber Heard: 'Bello essere un'ispirazione per gli altri'

Dopo aver iniziato il suo allenamento per tornare a interpretare il personaggio di Mera nel sequel attesissimo di Aquaman, Amber Heard ha rivelato quale secondo lei è la parte migliore del recitare in quei panni nell'Universo Cinematografico della DC. Ricordiamo che il sequel di Aquaman vedrà ancora il ritorno di Jason Momoa protagonista.

Nel suo ultimo post su Instagram, l'attrice ha infatti scritto: "La parte migliore dell'interpretare Mera è incontrare ognuno di quelli che ha ispirato. Pronti al secondo round?". A correlare la didascalia, l'attrice ha quindi aggiunto alcune foto che la ritraggono mentre scatta delle foto e firma autografi ai fan che si sono avvicinati per parlarle o scambiare due chiacchiere. Intanto, Amber Heard ha già ricominciato ad allenarsi per Aquaman 2.

Secondo quanto riportato da Discussing Film poche settimane fa, le riprese della pellicola di James Wan partiranno il prossimo giugno nel Regno Unito, anche se non sono da escludere eventuali ritardi sul programma causa problematiche legate alla pandemia di Covid.

Il sito ha fatto inoltre sapere che Aquaman 2 verrà girato sotto il titolo di lavorazione di "Necrus". Sebbene questi titoli spesso siano scelti senza alcun motivo - basti pensare al nome "Mary Lou" utilizzato per le riprese di Avengers: Infinity War - questa volta potrebbe riservare degli interessanti dettagli sulla trama del sequel.

Nei fumetti DC, Necrus è infatti il nome di una città sottomarina che, al contrario di Atlantide, esiste solamente per dei brevi intervalli di tempo e non può mai essere trovata due volte nella stessa posizione, questo per via di un satellite alieno che vaga per la galassia ed entra periodicamente nell'orbita terrestre. Conosciuta come la "Black City", Necrus è stata spesso in conflitto con Atlantide.

Aquaman 2 vedrà nel cast anche Pilou Asbaek in ruolo misterioso, forse quello di un ulteriore villain oltre a Black Manta di Yahyah Abdul-Mateen II, il cui ritorno è già confermato da anni. L'uscita è prevista nelle sale cinematografiche americane il 16 dicembre 2022.