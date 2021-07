Aquaman 2, Amber Heard si allena con gli anelli su Instagram: 'Sto sbroccando'

Che Amber Heard non sia particolarmente benvoluta da buona parte dei fan dopo le sue note vicende private è cosa nota, come sono note le petizioni per farla fuori da progetti importanti come Aquaman: a tal proposito è però impossibile negare l'impegno profuso dalla nostra in vista del ritorno sul set.

Già nelle scorse settimane la star di Mera si era mostrata durante un'intensa sessione di allenamento casalingo tramite un video postato sul proprio profilo Instagram: la cosa si è ripetuta in queste ore, con l'attrice che ci ha dato ancora una volta prova di non avere intenzione di mollare un solo centimetro.

Messi giù i manubri, stavolta è il turno degli anelli: il video postato poco fa su Instagram ci mostra infatti Amber Heard alle prese con delle acrobazie che sembrano inizialmente metterla un po' in difficoltà, salvo poi recuperare di lì a poco. La cosa, comunque, dev'essere risultata parecchio provante: "Sto sbroccando!" scrive Heard nella didascalia del video. Chi può darle torto?

Quali sono le vostre sensazioni sul ritorno di Amber Heard nel film con Jason Momoa? Pensate che sia stata la scelta giusta o avreste preferito una diversa gestione della cosa da parte di Warner Bros.? Fatecelo sapere nei commenti! Pochi giorni fa, intanto, James Wan ha annunciato l'avvio delle riprese di Aquaman 2.