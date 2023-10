Aquaman 2, un'altra star di Game of Thrones nel cast: chi è e chi interpreterà?

La caotica produzione di Aquaman e Il regno perduto rende difficile tenere traccia degli attori che saranno nel nuovo film DC, l'ultimo della saga del DCEU prima del reboot del DCU, ma è stato confermato che oltre a Jason Momoa comparirà anche un'altra star di Game of Thrones.

Chiaramente no, non si tratta di Emilia Clarke chiamata a sostituire Amber Heard nel ruolo di Mera come sognano i fan da anni, bensì di Pilou Asbæk, indimenticabile attore dello spietato Euron Greyjoy in Game of Thrones, serie tv che ha reso famosi sia lui che la star Jason Momoa: questa speciale reunion in nome di George RR Martin è prevista proprio per Aquaman e Il regno perduto - a meno che il ruolo di Pilou Asbæk non venga tagliato come è accaduto al cameo di Ben Affleck nei panni di Batman - ma che ruolo interpreterà l'ex volto di Euron Greyjoy?

Secondo precedenti indiscrezioni l'attore sarà Mongo, il tiranno sovrano di Necrus, la "Città Nera", un essere del mondo sottomarino che nutre un grande e profondo disprezzo per gli abitanti della superficie, tuttavia in queste ore la pagina Reddit r/DCEULeaks ha condiviso alcune informazioni da "fonti verificate" che sostenendo che Pilou Asbæk interpreterà il ruolo del fratello di re Atlan: la relazione tra i due personaggi, secondo le fonti, serve a fare da contraltare alla relazione tra Arthur Curry e Orm, i due protagonisti interpretati da Jason Momoa e Patrick Wilson.

Aquaman e Il regno perduto è atteso per il prossimo 20 dicembre in Italia, distribuito da Warner Bros.