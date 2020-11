Aquaman 2, quasi 1 milione di firme sulla petizione per cacciare Amber Heard

Poche volte nella storia del cinema abbiamo assistito allo scoppio di un'antipatia tanto diffusa e radicata nei confronti di una star di Hollywood: quello di Amber Heard è un primato di cui è sicuramente difficile andar fieri e che potrebbe, in vista di Aquaman 2, causarle non pochi problemi.

Il motivo di tanto odio è risaputo: i fan non hanno mai perdonato ad Heard il trattamento riservato all'ex-marito Johnny Depp, accusato (a detta dei più ingiustamente) di condotta violenta nei suoi confronti e recentemente licenziato da Animali Fantastici 3 in seguito alla sconfitta in tribunale contro il The Sun.

L'addio forzato di Depp ha scatenato un vero tsunami, con i fan subito pronti a chiedere che le stesse misure venissero adottate anche nei riguardi di Heard relativamente a quello che oggi è il progetto più importante in cui è coinvolta l'attrice, ovvero Aquaman 2.

In questi casi, si sa, le petizioni nascono da sé: quella per cacciare Amber Heard dal sequel del film con Jason Momoa è stata creata poco dopo lo scoppio del caso Depp ed ha raggiunto numeri impressionanti nel giro di pochissimo tempo (nelle ultime ore è già stato sfiorato il milione di firmatari).

Una questione che, ne siamo piuttosto sicuri, si protrarrà ancora a lungo: recentemente, intanto, i fan avevano immaginato Emilia Clarke al posto di Amber Heard in Aquaman 2; l'attrice, dal canto suo, ha dichiarato di sperare ancora di poter far parte di Aquaman 2.