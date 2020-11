Appuntamento con l'Amore, chi ha notato la citazione di Julia Roberts a Pretty Woman?

Puoi togliere Julia Roberts da Pretty Woman, ma non puoi togliere Pretty Woman da Julia Roberts: nonostante una carriera costellata di grandi successi, l'attrice resterà inevitabilmente legata vita natural durante all'indimenticabile film con Richard Gere, come dimostra anche una scena di Appuntamento con l'Amore.

Nel romanticissimo film corale in cui la bella e brava Julia recita al fianco di Bradley Cooper, Anne Hathaway, Jessica Alba, Ashton Kutcher e tanti altri, infatti, è presente una (neanche troppo) sottile citazione a Pretty Woman che forse non tutti colsero all'epoca dell'uscita in sala.

Stiamo parlando della scena in cui la Kate interpretata da Roberts attraversa Rodeo Drive, dettaglio su cui il suo autista non manca di soffermarsi chiedendole se avesse mai fatto shopping da quelle parti. Ricordate? Rodeo Drive era proprio la strada in cui la protagonista di Pretty Woman provvedeva all'"aggiornamento" del suo guardaroba.

Ma non finisce qui: la risposta della nostra Julia all'autista è infatti un "Lo feci una volta. Fu un grosso sbaglio. Grande. Enorme", frase estrapolata proprio dalla celebre sequenza di Pretty Woman in cui la protagonista giura vendetta alla commessa di un negozio. Avevate notato questo dettaglio? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Appuntamento con l'Amore.