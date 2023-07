Apple TV+ rinvierà Napoleone e Killers of the Flower Moon al 2024? Cosa sappiamo

Mentre Warner Bros sta seriamente considerando di rinviare Dune 2 al 2024, i fan iniziano a temere per tutti i nuovi film attualmente previsti per la stagione dei premi 2023/2024, e tra questi ovviamente spiccano Killers of the Flower Moon e Napoleone della piattaforma di streaming Apple TV+.

Il film diretto da Martin Scorsese con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro è attualmente previsto per il debutto nelle sale a partire dal 6 ottobre prossimo, mentre quello di Ridley Scott con protagonisti Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby arriverà il 23 novembre, ma gli appassionati guardano con apprensione al proseguimento dello sciopero della Writers Guild of America (WGA) e della Screen Actors Guild (SAG), che ha già mietuto una vittima importante con il rinvio di Challengers di Luca Guadagnino. Il motivo del rinvio è da ricondurre al fatto che, durante lo sciopero, gli attori non possono contribuire a fare pubblicità al film in uscita tramite interviste e/o post sui social, dunque molti si chiedono: è possibile che anche Killers of Flower Moon e Napoleon facciano la stessa fine?

Almeno per il momento, la risposta è...no. Secondo un nuovo rapporto pubblicato in queste ore dal The Hollywood Reporter, infatti, Apple TV+ non ha intenzione di rinviare Killers of the Flower Moon, confermando la data d'uscita prevista per il 6 ottobre. Al momento, invece, non ci sono novità in merito a Napoleon. Uno dei motivi per continuare con 'il piano a' per Killers of the Flower Moon è il fatto che il cast è per lo più composto da attori sconosciuti, fatta eccezione ovviamente per le sue due star principali, mentre Scorsese, non essendo legato ai sindacati WGA o SAG, potrebbe comunque rilasciare interviste promozionali, quindi Apple non teme di essere troppo danneggiata da un'eventuale mancanza di pubblicità. Sempre che, per ottobre, lo sciopero non si sia concluso.

Chiaramente vi terremo aggiornati passo passo, quindi vi invitiamo a rimanere con noi.