Apple TV Plus e Skydance, accordo per nuovi film live-action: tutti i dettagli!

Una nuova mossa nella partita a scacchi dello streaming: dopo aver distribuito diversi titoli recenti come Senza Rimorso, The Tomorrow War e The Old Guard tramite gli streamer, Skydance ha stretto un accordo pluriennale con Apple TV Plus per sviluppare e produrre nuovi film live action in esclusiva.

L'accordo avvicina sempre di più le due società, che avevano già stretto una partnership pluriennale per film e serie animate, che presto si concretizzerà nella pubblicazione di alcuni titoli molto attesi come Luck diretto da Peggy Holmes (prodotto da John Lasseter e già uno dei film animati più attesi del 2022) e Spellbound diretto da Vicky Jenson (con la colonna sonora di Alan Menken) e la serie animata The Search for Wondla. Inoltre, AppleTV+ ha già distribuito la serie dramma sci-fi di David S. Goyer Foundation, tratta dal romanzo di Isaac Asimov e prodotta proprio da Skydance Foundation.

Sul fronte cinematografico, Skydance e Apple hanno in cantiere The Greatest Beer Run Ever, nuovo film di Peter Farrelly dopo la vittoria agli Oscar con Green Book, che avrà per protagonisti Zac Efron e Russell Crowe, e anche Ghosted di Dexter Fletcher, la cui produzione inizierà molto presto con Chris Evans e Ana de Armas.

Formata con un accordo con la Paramount nel 2010, Skydance proseguirà la sua collaborazione con lo studio tramite i franchise Mission: Impossible, Transformers, Star Trek e Top Gun: Maverick, l'ultimo dei quali uscirà nelle sale il 27 maggio. Transformers: Rise of the Beasts è attualmente in produzione, con le prossime due puntate di Mission Impossible appena rinviate al 2023 e il 2024.