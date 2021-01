Apple TV Plus, i film che tutti gli abbonati dovrebbero recuperare

Dopo avervi proposto i 5 film originali Netflix da non perdere assolutamente e quelli Amazon Prime Vide da recuperare, tra cui possiamo citare The Irishman di Martin Scorsese per la prima lista e Guns Akimbo con Daniel Radcliffe per la seconda, oggi vogliamo proporvi quattro titoli su Apple TV+ da non lasciarvi sfuggire.

Il primo è Greyhound - Il nemico invisibile diretto da Aaron Schneider e scritto e interpretato da Tom Hanks. Il fulcro del film è il dinamismo e la strategia che si nasconde dietro la straordinarie sequenze d'azione, così come la costruzione della tensione lungo quella che si può definire una grande battaglia navale contro dei sottomarini tedeschi meravigliosamente imbastita sul grande schermo.



Il secondo titolo è On the Rocks, ritorno alla regia di Sofia Coppola che per l'occasione è tornata a collaborare con l'amico e collega Bill Murray. La storia, una commedia sentimentale, racconta di un padre e di una figlia che affrontano insieme e si raccontano i problemi della propria vita in momenti rispettivamente difficili o importanti.



Arriviamo poi a The Banker di George Nolfi con protagonisti Anthony Mackie, Samuel L. Jackson e Nicholas Hoult in una storia di razzismo e rinascita. E infine vi proponiamo lo straordinario Wolfwalkers - Il popolo dei lupi di Tomm Moore e Ross Stewart, incredibile film d'animazione tradizionale con una storia ambientata in Irlanda e con richiami a Dragon Trainer e allo stile del creatore di Samurai Jack e Primal.