Apple TV+, non solo calcio: arriva il documentario sulla leggenda del tennis Boris Becker

Oltre alla nuova docuserie sulla Super League del calcio, la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha appena annunciato anche un documentario sulla leggenda del tennis Boris Becker realizzato dal regista premio Oscar Alex Gibney.

Il progetto, firmato anche dal produttore premio Oscar John Battsek ("Un giorno a settembre", "Searching for Sugar Man", "Hillsborough", "The Rescue - Il salvataggio dei ragazzi"), è ancora senza un titolo ufficiale ma si propone di esplorare ogni aspetto dell'uomo che è diventato un fenomeno del tennis dopo aver vinto i campionati di Wimbledon a soli 17 anni, e che nel corso della sua carriera è arrivato a vincere 49 titoli in carriera, tra cui sei Grandi Slam e una medaglia d'oro olimpica, dando spazio anche alla sua vita personale, spesso sotto i riflettori per via di eventi tumultuosi.

Per oltre tre anni i registi hanno avuto un accesso speciale e unico a Boris Becker, fino alla fine di aprile del 2022, quando è stato condannato a due anni e mezzo di carcere per aver nascosto beni e prestiti allo scopo di evitare di pagare i debiti contratti. La serie presenta interviste intime al campione tedesco, tra cui una conversazione esclusiva realizzata la settimana della sua condanna, insieme ai contributi dei suoi familiari e a quelli di altre stelle del tennis come John McEnroe, Bjorn Borg, Novak Djokovic, Mats Wilander e Michael Stich.

