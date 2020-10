Apple, lo spot per il nuovo iPhone 12 Pro è girato da Emmanuel Lubezki: ecco il video

Emmanuel 'Chivo' Lubezki ha dovuto interrompere i lavori sul nuovo film di David O. Russell a causa della pandemia ma nel frattempo non è certo rimasto con le mani in mano. Lubezki ha diretto lo spot Apple del nuovo iPhone 12 Pro. Vi mostriamo ora il video con le stupende immagini dello spot che lancia sul mercato il nuovo modello.

iPhone 12 Pro vanta di avere la prima fotocamera in assoluto che può registrare in 4K HDR Dolby Vision fino a 60ps, e nello spot il 'Chivo' Lubezki ha catturato una serie di immagini sorprendenti, degne delle sue collaborazioni con Terrence Malick.



"Quando ho iniziato a girare film dovevi affittare una macchina molto costosa, acquistare stock di pellicola, pagare per svilupparla, attrezzature speciali per il montaggio. Ora puoi davvero uscire con uno di questi dispositivi e fare un film. L'iPhone Pro consentirà ai registi di tutto il mondo di realizzare film che altrimenti sarebbero impossibili, perché non hai mezzi o perché le macchine da presa sono troppo pesanti o troppo complicate. Penso che il prossimo grande direttore della fotografia o il prossimo grande regista stia già girando con uno di questi dispositivi".

Emmanuel 'Chivo' Lubezki è uno dei più grandi direttori della fotografia, premiato per tre volte consecutive con l'Oscar alla miglior fotografia grazie a Gravity (2014), Birdman (2015) e Revenant - Redivivo (2016).

Lubezki tornerà a lavorare al film di David O. Russell da gennaio 2021, quando partirà la produzione a Los Angeles. Nel cast ci saranno Christian Bale, Margot Robbie e la star di Tenet, John David Washington, che ha sostituito Michael B. Jordan.

