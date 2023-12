Apple sceglie Sony per i nuovi film di Brad Pitt, George Clooney e Scarlett Johansson

Dopo i colpi di Amazon con Bradley Cooper e Christian Bale e di Netflix con Ryan Reynolds, anche Apple è pronta a sfoggiare grossi nomi per la prossima stagione di uscite cinematografiche.

In queste ore è stato infatti confermato ufficialmente che Apple Original Films ha scelto Sony Pictures Entertainment per distribuire due dei nuovi titoli più attesi del prossimo anno, prolungando dunque la partnership di distribuzione iniziata con Napoleone di Ridley Scott: i due titoli in questione sono Project Artemis e Wolfs, che verranno proiettati in esclusiva nelle sale di tutte il mondo da Sony prima di arrivare in streaming in esclusiva su Apple TV+ dopo una finestra di almeno 45 giorni.

Wolfs è scritto e diretto da Jon Watts e vedrà la reunion tra George Clooney e Brad Pitt nei panni di due 'lupi solitari' assegnati allo stesso lavoro. Nel frattempo, Project Artemis, diretto da Greg Berlanti da una sceneggiatura di Rose Gilroy, presenta un cast corale guidato da Scarlett Johansson e Channing Tatum e che include anche l'esordiente Anna Garcia e Woody Harrelson, ma i dettagli sulla trama rimangono segreti al momento.

I due film, in uscita nel 2024, si aggiungono alla lista in espansione dei film evento di Apple Original Films destinati sia al cinema che allo streaming, iniziativa lo scorso ottobre con il film ad alto budget di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon (distribuito dalla Paramount a livello internazionale). Brad Pitt, tra l'altro, è il protagonista anche di un altro attesissimo film Apple, Formula 1 di Joseph Kosinski, il regista di Top Gun: Maverick.

Ricordiamo che Apple è stato il primo servizio di streaming a vincere l'Oscar per il miglior film con CODA.