Apple, in programma una spesa annuale da 1 miliardo di dollari in film per il cinema

Apple starebbe pianificando una spesa da 1 miliardo di dollari per la produzione di film per le sale, offrendo il proprio apporto ad un settore che sta soffrendo anche nel periodo post-pandemia. La divisione di Apple TV+ sarebbe convinta che una forte presenza cinematografica possa aiutare nella crescita degli abbonati.

Sinora Apple - che continua a lavorare anche sul fronte serie, come Extrapolations con Meryl Streep - si è spesa per uscita limitate nelle sale come per il film vincitore dell'Oscar CODA - I segni del cuore, o Causeway con Jennifer Lawrence, uscito nel 2022.



Tra i titoli più attesi nell'immediato futuro spicca Killers of the Flower Moon, il prossimo film diretto da Martin Scorsese con protagonista Leonardo DiCaprio, in collaborazione con Paramount Pictures.



Killers of the Flower Moon dovrebbe essere presentato al Festival di Cannes e nel cast compariranno anche Robert De Niro, Jesse Plemons e Lily Gladstone.

Il film di Scorsese è attualmente in post-produzione mentre altri progetti in cantiere sono il biopic storico di Ridley Scott, Napoleon, con Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, e Argylle di Matthew Vaughn con Henry Cavill, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, John Cena, Bryce Dallas Howard e la popstar Dua Lipa.



Allo streamer di Apple dovrebbero essere iscritti tra i 20 e i 40 milioni di persone, ben al di sotto dei numeri di Netflix e Disney+ che superano i 200 milioni. Nel frattempo Apple TV+ ha svelato la data di Platonic, la nuova serie con Seth Rogen.