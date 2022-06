Apple spenderà parecchio per il film sulla Formula 1 con Brad Pitt diretto da Kosinski

Secondo quanto riportato da Deadline, Apple ha chiuso l'accordo che le consentirà di produrre e in seguito distribuire il progetto attualmente senza titolo con Brad Pitt tra i protagonisti e ambientato nel lussuoso mondo della Formula 1 e delle competizioni. A bordo come regista c'è Joseph Kosinski, fresco del successo di Top Gun: Maverick.

Brad Pitt è stato scritturato come protagonista (e produttore, attraverso la sua etichetta Plan B) e interpreterà un pilota di F1 veterano che torna dalla pensione per "fare da mentore a un promettente debuttante". Sir Lewis Hamilton, probabilmente il più grande pilota di F1 di tutti i tempi (e la discussione è solo se sia il numero uno o il numero due), è anche a bordo come produttore, con Kosinski che sembra aver avuto l'idea per questo film dopo aver incontrato Hamilton attraverso Tom Cruise durante la realizzazione di Maverick.

Ehren Kruger (Top Gun: Maverick) ha scritto la sceneggiatura. Kosinski produrrà il suo film senza titolo insieme a Jerry Bruckheimer e Chad Oman della Jerry Bruckheimer Films (Top Gun: Maverick), al sette volte campione di Formula Uno Sir Lewis Hamilton e alla Plan B, mentre l'amministratore delegato della Copper Penni Thow sarà il produttore esecutivo.

Per Pitt si tratta del secondo mega-acquisto di un pacchetto cinematografico negli ultimi mesi, dopo che la Apple ha acquisito un film senza titolo che il regista di Spider-Man Jon Watts dirigerà, con Pitt e George Clooney che interpreteranno due "fixer" lupi solitari assegnati allo stesso lavoro.

Per quanto riguarda il film sulle corse, le fonti dicono che il budget dovrebbe aggirarsi tra i 130 e i 140 milioni di dollari, al lordo dei compensi.

Sempre a proposito di Pitt, avete già visto il nuovissimo trailer di Bullet Train? L'action di David Leitch è atteso nelle sale italiane il 25 agosto 2022.