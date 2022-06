Apple, il premio oscar Steve McQueen alla regia di 'Blitz'

Apple ha ottenuto i diritti di Blitz, il prossimo film del regista premio Oscar Steve McQueen, che scriverà, dirigerà e produrrà la pellicola. La storia racconterà le vicende dei londinesi durante il Blitz della seconda guerra mondiale. Le riprese inizieranno entro la fine dell'anno.

Lammas Park di McQueen produrrà il film insieme a Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title Films e Arnon Milchan, Yariv Milchan e Michael Schaefer di New Regency. Questa occasione riunirà McQueen e New Regency, che in precedenza hanno vinto l'Oscar per il miglior film '12 anni schiavo' nel 2013 e 'Le vedove' del 2018. Blitz verrà sviluppato da New Regency dopo il primo accordo stipulato con il regista.

Il film si aggiunge alla lista dei film in sviluppo di Apple di più alto profilo, che è ciò che ha reso la pellicola un obiettivo così grande quando è arrivata sul mercato. Per McQueen, il progetto segnerà il suo ritorno sulla scena cinematografica dopo la sua acclamata serie antologica Small Axe, che ha esplorato la vita degli immigrati dell'India occidentale a Londra e che ha vinto cinque BAFTA. Il regista ha poi co-diretto e prodotto tre documentari per BBC e Amazon: Black Power: A British Story of Resistance, Subnormal: A British Scandal e Uprising.

Vi ricordiamo che Apple Original Films è uscita vincitrice agli ultimi Oscar grazie al film di Sian Heder, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di CODA e che presto debutterà con Cha Cha Real Smooth, vincitore del Sundance Film Festival U.S. Dramatic Audience Award 2022. In attesa di nuovi aggiornamenti, vi rimandiamo alle uscite di giugno di Apple TV+.