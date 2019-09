Apple sta pianificando una distribuzione in sala per i suoi film originali

In un report di Variety viene segnalato che Apple sta cercando di studiare un piano per la distribuzione cinematografica dei suoi film originali del servizio streaming Apple TV Plus.

Questo perché, una volta proiettate nelle sale americane prima del passaggio sul servizio in abbonamento, le produzioni saranno eleggibili per i principali premi cinematografici dell'industria hollywoodiana: l'anno scorso con Roma di Alfonso Cuarón i rivali di Netflix hanno sdoganato i prodotti delle compagnie di streaming sia ai festival internazionali, vincendo il Leone d'Oro a Venezia, sia agli Oscar, dove il film di Cuarón ha vinto diversi premi, tra i quali miglior film straniero, regia e fotografia.

Il raggiungimento del premio Oscar al Miglior Film, il riconoscimento più importante dell'industria cinematografica americana, sarebbe l'obiettivo principale di tutti i servizi streaming, emergenti e non, e Apple non vuole tirarsi fuori dalla corsa: secondo le nuove regole dell'Academy, affinché i film siano ammissibili agli Oscar questi devono rimanere in programmazione nei cinema (e almeno un singolo cinema nella contea di Los Angeles) per un minimo di sette giorni consecutivi, e con almeno tre proiezioni al giorno.

Apple, sotto la guida di Zack Van Amburg e Jamie Erlicht, ha concentrato la sua line-up originale sulle serie TV, ma sta anche sviluppando alcuni progetti cinematografici: all'inizio di quest'anno, Apple e A24 hanno annunciato la coproduzione per On the Rocks di Sofia Coppola, ad esempio, nel quale la star di Lost in Translation Bill Murray reciterà insieme a Rashida Jones, mentre l'anno scorso la compagnia ha acquisito i diritti globali per il documentario The Elephant Queen, realizzato dai cineasti Mark Deeble e Victoria Stone e incentrato sull'incredibile viaggio di un pachiderma per guidare la sua famiglia attraverso l'Africa.

