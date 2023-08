Apple comprerà Disney?! Per l'Hollywood Reporter può succedere davvero

Pensa che la Disney possa essere acquistata da qualche altro gigante dell'industria dell'intrattenimento fino a qualche anno fa sarebbe sembrato impensabile. Ma, secondo l'Hollywood Reporter, le grandi difficoltà che sta affrontando la major potrebbero portare a delle conclusioni imprevedibili.

La Disney sta diventando uno dei punti centrali dello sciopero attualmente in corso ad Hollywood. Dopo le parole di Bryan Cranston contro Bob Iger, sembra che l'impero della Casa di Topolino si stia pian piano incrinando. Questo non è altro che la conseguenza di grandi problemi economici pregressi che stanno coinvolgendo la casa di produzione che tra tagli al budget e rinvii sembra essere sul filo del rasoio. A pensarci molti ancora riderebbero alla possibilità che la Apple possa acquistare la Disney.

Secondo un osservatore molto affidabile dell'Hollywood Report, la politica di cessione di alcuni rami che sta portando avanti Iger sembra essere il prequel di qualcosa di più grande che, semmai dovesse realmente succedere, potrebbe sconvolgere definitivamente l'industria dell'audiovisivo che, negli ultimi anni, sta subendo mutazioni sempre più importanti. "Non credo che [Apple] comprerebbe la società così com'è attualmente", ha spiegato l'osservatore “Ma se vedi Bob che inizia a cedere le cose... sembra che stia preparando una vendita. E chiaramente non c'è nessun acquirente come Apple" ha concluso. Insomma, le disponibilità finanziarie di Apple sarebbero le uniche a poter effettivamente sostenere un ipotetico acquisto della Disney.

Poco tempo fa Bob Iger ha definito lo sciopero della WGA come poco realistico ed inquietante. Le sue dichiarazioni sono state uno dei motivi principali che hanno spinto anche gli attori a scioperare. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!