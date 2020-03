La Apple potrebbe comprare Disney ora che le azioni della compagnia sono a picco

Anche i mercati azionari sono stati colpiti dalla pandemia di Coronavirus, e con le quote dei giganti dell'intrattenimento di Hollywood che hanno iniziato a cadere a picco, alcuni analisti di Wall Street hanno iniziato a chiedersi se i colossi con maggior liquidità possano iniziare ad acquistare.

L'analista di Rosenblatt Securities Bernie McTernan in un rapporto di ricerca, ad esempio, ha suggerito che Apple, guidata dal CEO Tim Cook, potrebbe prendere in considerazione l'acquisizione della Walt Disney Co., guidata dal presidente esecutivo Bob Iger e dal nuovo CEO Bob Chapek, dopo che le azioni di quest'ultima sono scese al di sotto dei $100 dollari la scorsa settimana.

"Riteniamo che quelli con orizzonti di lunga data, come le società a mega capitalizzazione con grandi saldi di cassa e la cui equity abbia sovraperformato la Disney nelle ultime tre settimane, come ad esempio Apple, potrebbero trarre vantaggio dalla volatilità di questo mercato", ha scritto, osservando che la capitalizzazione di mercato della Disney era circa $165 miliardi, mentre quella di Apple di circa $107 miliardi in contanti e titoli. "Il vantaggio derivante dall'acquisizione di Disney consisterebbe nel proteggere la loro strategia di contenuti / streaming e le potenziali sinergie dall'aggiunta dell'ecosistema Disney emergente alla piattaforma iOS".

Apple non ha risposto a una richiesta di commento, ma McTernan, che ha sottolineato che "nelle ultime tre settimane la Disney ha perso circa $85 miliardi ovvero circa un terzo della sua capitalizzazione di mercato", ha anche affermato che, tra gli altri vantaggi, il servizio di streaming Disney+ potrebbe aiutare a potenziare il servizio di streaming Apple TV+ . "Disney+ potrebbe risolvere il problema dei contenuti di Apple poiché riteniamo che AppleTV+ abbia avuto un inizio relativamente lento", ha affermato.

Disney all'inizio di quest'anno ha dichiarato di aver registrato 26,5 milioni di abbonati a Disney+ entro la fine del 2019 e 28,6 milioni al 3 febbraio. Il titolo di Apple venerdì è salito del 12% a $277,97 in un rimbalzo del mercato, mentre le azioni Disney sono aumentate dell'11,7% a $102,52.

Cosa ne pensate? Una sparata sensazionalistica o una concreta possibilità?

