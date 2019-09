Apple annuncia la data di uscita nelle sale di The Banker, Hala e The Elephant Queen

Come parte dell'ambizioso piano di conquista degli Oscar, Apple ha annunciato la data di uscita dei tre film originali che arriveranno al cinema nei prossimi mesi e in seguito saranno resi disponibili nel suo nuovo servizio streaming, AppleTV+.

Il primo titolo, quello più atteso almeno per quanto riguarda il cast, è The Banker: Anthony Mackie e Samuel L. Jackson interpretano Bernard Garrett e Joe Morris, due imprenditori afroamericani che provano ad evadere le leggi razziali degli anni '50 assumendo Matt Steiner (Nicholas Hoult) come front-man, in modo da favorire dei prestiti bancari a cittadini neri. Il film debutterà nelle sale il 6 dicembre e arricchirà il catalogo di AppleTV+ da gennaio.

The Elephant Queen, presentato questa settimana al New York Film Festival, arriverà al cinema il prossimo 18 ottobre e dal 1 novembre sarà disponibile sul servizio. Distribuito in collaborazione con A24, il documentario segue un'elefante madre che farà di tutto per proteggere la propria mandria nel corso di un viaggio disperato contro la morte a causa della siccità.

Rimane infine Hala, film rivelazione alla scorsa edizione del Sundance Film Festival che parla dei conflitti interiori di una liceale di regione musulmana: la ragazza deve trovare il modo di far convivere le sue tradizioni di famiglia con lo stile di vita moderna della sua scuola. Il film debutterà nelle sale il 22 novembre per poi arrivare su AppleTV+ durante dicembre.

Qui potete trovare tutti i progetti svelati da Apple durante l'ultimo Keynote, nel quale è stato mostrato anche il primo full trailer di See.