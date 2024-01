L'appello di Andrew Scott alla stampa: 'Smettiamola di dire 'apertamente gay''

Andrew Scott non riesce proprio a essere banale: l'attore che a breve vedremo anche in Italia in Estranei al fianco di Paul Mescal ha l'abitudine di regalarci sempre spunti di riflessione interessanti durante le sue interviste, e così è stato anche durante l'ultima tavola rotonda organizzata dall'Hollywood Reporter.

Scott, al quale tempo fa fu consigliato di nascondere il suo orientamento sessuale, ha infatti ripreso il moderatore della discussione per l'utilizzo del termine "apertamente gay", che secondo l'attore andrebbe considerato offensivo nei confronti delle persone omosessuali.

"È un'espressione che si sente solamente nei media. Non lo senti mai dire a una festa, non dici mai: 'Questo è il mio amico apertamente gay'. Non diciamo 'apertamente irlandese' o 'apertamente mancino'... C'è qualcosa in quel termine che suona un po' come 'senza vergogna'. Tipo 'lo dici apertamente?', capisci cosa intendo? [...] Credo sia il momento di metterla da parte" sono state le parole della star di Sherlock e Fleabag.

Parole, quelle di Scott, che pongono ancora una volta l'accento sull'importanza che il linguaggio ricopre nell'abbattimento di stereotipi e discriminazioni, e che ancora una volta ci ricorda quanto il nostro Andrew sia uno degli attori più attivi sotto quest'aspetto. Vedremo, a questo punto, se la cosa cadrà nel vuoto o se il suo appello verrà raccolto da chi di dovere.