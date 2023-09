Tutti insieme appassionatamente, svelati brani inediti registrati da Christopher Plummer

Abbiamo quella che speriamo essere una grande notizia per i fan di Tutti insieme appassionatamente, uno dei musical hollywoodiani di maggior successo della storia del cinema.

Il film, candidato a 10 premi Oscar e vincitore di 5 statuette, incluse quelle per il miglior film e la miglior regia, tornerà con una nuova versione della colonna sonora di "Tutti insieme appassionatamente" di Rodgers e Hammerstein, con più di 40 brani inediti e una registrazione inedita del compianto attore Christopher Plummer, scomparso nel 2021.

Pubblicata da Craft Recordings, questa edizione Super Deluxe della colonna sonora di Tutti insieme appassionatamente (film conosciuto anche col titolo internazionale The Sound of Music), arriverà dall'1 dicembre prossimo e includerà ben 11 brani alternativi del film che il pubblico non ha mai sentito prima, incluse appunto delle nuove registrazioni con la vera voce di Christopher Plummer: i fan di lunga data del musical sapranno che, in post-produzione, la voce dell'attore durante i numeri musicali fu sostituita da quella di Bill Lee, ma adesso, quasi 60 anni dopo, le canzoni registrate da Christopher Plummer saranno rese finalmente disponibili. Tra i tanti brani inediti che saranno presenti in questa nuova edizione citiamo "The Little Dears", che combina "I Have Confidence" e "My Favorite Things", così come "New Governess", che non è mai stata inclusa nel film.

L'edizione Super Deluxe non è l'unica nuova versione dell'album in uscita. Esiste anche un'edizione Deluxe composta da due CD e una collezione di vinili da tre LP, che include un vinile colorato "Picnic Meadow Green", di cui saranno disponibili solo 500 copie in tutto il mondo. Infine, l'edizione standard sarà rinnovata con le 16 tracce originali disponibili in digitale standard, digitale HD e in un mix Dolby Atmos. Questa versione avrà anche registrazioni in spagnolo, tedesco, francese e italiano.

Per altre letture, sapete che Tutti insieme appassionatamente è film che Tarantino si vergogna di non aver mai visto? Chissà che questa nuova edizione della colonna sonora non possa spingerlo a rimediare!