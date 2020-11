Quante volte è apparso nudo in un film Michael Fassbender?

Ci sono attori e attrici a cui l'idea di apparire nudi (integralmente o meno) sul grande schermo proprio non va giù ed altri a cui, invece, la cosa sembra non creare alcun tipo di fastidio: Michael Fassbender fa decisamente parte della seconda categoria, almeno a giudicare dalle scene sexy messe in curriculum dalla star di X-Men.

Il nostro Michael non si è posto problemi a partecipare a scene di nudo anche decisamente spinte: è il caso di Shame, il film-scandalo che nel 2011 vide l'attore mettere (o smettere, a voler essere pignoli) i panni di un uomo d'affari vittima di una totale dipendenza dal sesso e dalla masturbazione.

Sempre per il regista Steve McQueen, inoltre, Fassbender ha girato altre scene di nudo in Hunger, il film nel quale lo vedevamo nel ruolo di un'attivista dell'IRA che in carcere dà il via ad uno sciopero della fame destinato a portarlo lentamente alla morte.

Per quanto non si tratti di nudo integrale, inoltre, anche Macbeth va poi considerato parte integrante di questa lista, esattamente come Angel e L'Uomo di Neve. Chissà che quest'elenco non possa aggiornarsi ulteriormente nei prossimi anni! Non solo Michael Fassbender, comunque: vediamo, ad esempio, quante volte Eva Green è apparsa nuda al cinema.