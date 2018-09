Apostolo, il potente thriller-horror di Gareth Evans si mostra nel primo trailer ufficiale

Dopo molta attesa, Netflix ha rilasciato quest'oggi online (sulla piattaforma) il primo trailer ufficiale dell'intrigante Apostolo, nuovo thriller-horror scritto e diretto dallo scatenato Gareth Evans (The Raid, The Radi 2) che vede protagonista Dan Stevens (La Bella e la Bestia, Legion in tv).

Il trailer ci dà un'idea precisa di quello che vedremo nell'ultima fatica del particolare autore, rinomato soprattutto per la tecnica di regia delle scene d'azione (se ne ha un breve assaggio anche nel filmato), anche se in Apostolo sembra sia l'atmosfera e farla davvero da padrona.



Questa la sinossi ufficiale: "Londra, 1905. Il figliol prodigo Thomas Richardson è ritornato a casa, e scoprirà presto che la sorella è stata rapita da una setta religiosa. Determinato a riaverla ad ogni costo, Thomas si mette in viaggio per l'isola in cui la setta vive sotto la leadership del carisma Profeta Malcolm. Dopo essersi infiltrato nella comunità dell'isola, Thomas capisce che la corruzione dell'alta società ha infestato i membri della setta, e scopre un un segreto più oscuro di ogni sua aspettativa."



Scritto e diretto da Evans, Apostolo è un tormentato racconto di occultismo dove l'unica cosa più terrificante della pazzia è la sinistra realtà che si cela dietro di essa. Il film è prodotto da Adam Tertzakian ed Ed Talfan e rappresenta il quarto lungometraggio del regista, che si allontana almeno in parte da territori prettamente action e adrenalinici.

Apostolo vede nel cast anche Dan Stevens, Michael Sheen, Lucy Boynton, Mark Lewis Jones, Bill Milner, Kristine Froseth e Paul Higgins, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 12 ottobre.