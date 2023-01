Apollo 10 1/2 è idoneo per gli Oscar! Linklater esulta: 'Se non è animazione cos'è?'

L'Academy sorride a Richard Linklater: dopo la decisione di non accettare la candidatura di Apollo 10 1/2 in vista dei prossimi Oscar per la categoria Miglior film d'animazione, l'associazione è tornata sui suoi passi, dichiarando il film del regista di Boyhood idoneo ad esser valutato per una possibile nomination all'ambita statuina.

Una decisione che Linklater ha accolto ovviamente con grande soddisfazione: "Se non è animazione, allora cos'è? La loro decisione andava più nell'ambito delle scelte artistiche che in quello della tecnica, no? Noi abbiamo obiettato che loro stavano semplicemente sindacando sull'aspetto che noi volevamo avesse il film" sono state le parole del regista.

L'Academy, ricordiamo, aveva inizialmente respinto la possibile candidatura di Apollo 10 1/2 in quando, secondo il giudizio dei membri dell'associazione, il film che racconta attraverso gli occhi di un bambini l'America degli anni '60 non sarebbe da ritenere un vero e proprio film d'animazione: "Le tecniche che abbiamo utilizzato sono tecniche storiche dell'animazione, ed è stato davvero commovente il fatto che molti animatori si siano schierati al nostro fianco. Abbiamo portato avanti questa battaglia per mesi, ci hanno portato quasi oltre il tempo massimo" ha quindi concluso Linklater.

Vedremo se l'ultima fatica del regista di Before Sunrise sarà effettivamente ritenuta meritevole di una candidatura! Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Apollo 10 1/2.