Apocalypto, i folli incidenti sul set del film: quando Mel Gibson volle un vero giaguaro

Dopo i numerosi incidenti durante la lavorazione de La Passione di Cristo, qualsiasi altro regista del mondo avrebbe preferito andare in pensione, o al massimo dedicarsi ad un progetto più piccolo, intimo e sicuro: invece Mel Gibson iniziò a lavorare ad Apocalypto.

Chissà perché, però, col passare da un film in aramaico ed ebraico ad un altro girato in maya yacateco cose non andarono meglio, anzi: anche sul nuovo set ne successero di tutti i colori. Scoprite le folli storie vere accadute durante la realizzazione di Apocalypto:

Durante le riprese del salto dalla cascata di Zampa di Giaguaro, una vera mucca che stava cercando di attraversare a monte cadde dal precipizio . Emerse dal fondale e urtò le rocce, e Mel Gibson e la troupe erano certi che fosse pronta: uno dei nativi la avvicinò, le sussurrò qualcosa che nessuno poté udire e quella si alzò e iniziò a mangiare l'erba della riva come se nulla fosse.

Mel Gibson affermò che Rudy Youngblood stava davvero scappando dal giaguaro, che però non poteva raggiungerlo perché tenuto da un laccio di sicurezza. Gibson ha commentato la decisione di girare la scena con un giaguaro vero con queste parole: "Non è che puoi addestrare un giaguaro". Tra l'altro, i giaguari generalmente non uccidono gli umani, sebbene ci siano stati alcuni casi: ma il metodo di attacco descritto nel film è molto preciso dato che, sebbene altri grandi felini asfissino la loro preda con un morso alla gola, i giaguari uccidono con un morso alla testa che perfora il cervello.

Il film è ispirato al testo del Popol Vuh, a volte chiamato anche la Bibbia Maya, e alle vere cronache dei Maya dei conquistatori spagnoli.

, a volte chiamato anche la Bibbia Maya, e alle vere cronache dei Maya dei conquistatori spagnoli. Molti ruoli linguistici sostanziali sono stati ricoperti da persone Maya che non avevano mai recitato prima. Sick Girl, che maledice la festa di caccia mentre passano i prigionieri prima di entrare in città, è stata interpretata da una bambina di sette anni che viveva in una capanna dal pavimento di fango in un villaggio simile a quello di Zampa di Giaguaro.

Per la scena del salto dalla cascata, Rudy Youngblood è saltato con un'imbracatura da un edificio di 15 piani a Veracruz, e l'immagine è poi stata sovrapposta digitalmente a quella della vera cascata. Inizialmente però Youngblood era spaventato all'idea di un salto così alto, e quando Mel Gibson si spazientì e lo spinse a farlo per forza, Youngblood ha chiesto aiuto agli stunt-man e tutti insieme hanno spinto Gibson giù dal palazzo: dopo lo scherzo, però, il regista costrinse l'attore a ripetere il salto dieci volte prima di dichiarare la ripresa finita.

