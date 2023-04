Apocalypse Now, Paul Schrader critica la versione più lunga di Francis Ford Coppola

Nel corso di una chiacchierata con la star del suo penultimo film Il collezionista di carte, Paul Schrader ha sottolineato la sua contrarietà alla scelta di alcuni registi di modificare e spesso allungare i propri successi cinematografici, citando autori come Terrence Malick, George Lucas e Francis Ford Coppola.

"Penso che sia un terreno insidioso. Tutto cambia e non c'è niente che tu possa fare al riguardo. Quando persone come George [Lucas] lavorano con la CGI non hai intenzione di sostituire il film, di riscriverlo. Potresti trarre in inganno con il colore. Penso che Terrence Malick che scherza con il colore fosse sbagliato. Francis [Ford Coppola] ha fatto la sua versione più lunga di Apocalypse Now ed è stata peggio di prima. Quindi penso che sia meglio lasciarli stare" ha dichiarato Schrader. Se ancora non l'avete fatto recuperate la nostra recensione di Il collezionista di carte, uno degli ultimi film diretti da Schrader.



Coppola ha distribuito il suo Final Cut di Apocalypse Now nel 2019, in occasione del 40° anniversario dell'uscita del film. In precedenza aveva distribuito Apocalypse Now Redux nel 2001. Il film, ispirato al celebre romanzo Cuore di tenebra di Joseph Conrad, è stato girato in quasi otto mesi nelle Filippine, con il budget pericolosamente sforato e condizioni meteorologiche imprevedibili, drammi personali, set distrutti e un atteggiamento complicato di Marlon Brando.



Martin Scorsese convinse Paul Schrader a proseguire il proprio lavoro nel cinema nonostante la diagnosi di Alzheimer. Il regista di Taxi Driver ha espresso pubblicamente la propria totale stima per il collega e amico nel corso degli anni.