Apocalypse Now: domina il rosso nel poster della Final Cut di Coppola

A quarant'anni dall'uscita nelle sale di Apocalypse Now, capolavoro assoluto di Francis Ford Coppola, il film torna nella versione definitiva dell'opera del regista. Il film vinse la Palma d'Oro al 32° Festival di Cannes e divenne un titolo imprescindibile nella filmografia di milioni di cinefili e appassionati di tutto il mondo.

Il poster è dominato principalmente dal colore rosso, che richiama esplicitamente il sangue che scorre nel corso della guerra. Dall'acqua spunta la testa di Benjamin L. Willard, interpretato da Martin Sheen. Il nome dell'attore compare insieme a quello degli altri due protagonisti, il leggendario Marlon Brando e Robert Duvall.



Il film nella versione Final Cut arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 15 agosto mentre il successivo 27 agosto il film sarà disponibile nelle versioni Ultra HD Disc, Ultra HD, Blu-ray e DVD.

Apocalypse Now è considerato uno film più importanti nell'intera storia e del cinema il miglior affresco possibile sulla famigerata e triste guerra del Vietnam.

Il trailer della Final Cut è stato distribuito nelle scorse settimane e gli spettatori da agosto potranno tornare a vivere quelle emozioni con protagonista il colonnello Walter A. Kurtz, interpretato da Marlon Brando.

Apocalypse Now è tratto da Cuore di tenebra di Joseph Conrad, il film venne scritto da Coppola insieme a John Milius e Michael Herr.

L'edizione Blu-ray di Apocalypse Now si potrà avvalere anche della Collector's Edition.