Apocalypse Now: il capolavoro di Francis Ford Coppola torna nel trailer del Final Cut

Dopo la pubblicazione del poster ufficiale di Apocalypse Now versione Final Cut, il regista Francis Ford Coppola ha finalmente mostrato la nuova edizione del suo capolavoro assoluto con un primo trailer promozionale.

Accompagnato dall'indimenticabile The End dei Doors, il trailer mostra le scene più famose del film del 1979, che per festeggiare il suo quarantesimo anniversario tornerà al cinema quest'estate con un montaggio inedito mai visto prima, restaurato con un realismo mozzafiato da Coppola in persona. Per la riedizione, sono stati utilizzati i più alti standard audio e visivi disponibili ad oggi, per un'esperienza cinematografica davvero viscerale.

Ristabilito per la prima volta dal negativo originale, Apocalypse Now Final Cut è la versione definitiva dell'opera di Coppola, nominata a otto premi Oscar e vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes del '79 (la seconda per il regista, dopo quella vinta nel '74 con La Conversazione).

Apocalypse Now è un viaggio ossessivo nella follia e nel cuore di tenebra dell'uomo che ha affascinato generazioni di amanti del cinema. Nel cast Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, Dennis Hopper, Laurence Fishburne e Harrison Ford: il film, per i più giovani di voi che non hanno ancora avuto il piacere, racconta del viaggio del Capitano Willard (Sheen), un uomo tormentato che viene incaricato di assassinare un colonnello americano di nome Kurtz (Brando), che ha ceduto agli orrori della guerra e si è barricato in un remoto avamposto nella foresta pluviale cambogiana, dove viene venerato come un dio dalla popolazione indigena.

