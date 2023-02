Apichatpong Weerasethakul farà un film ispirato a Arthur C. Clarke di Odissea nello Spazio

Già il suo ultimo film Memoria includeva tracce di fantascienza, ma forse con il prossimo capitolo della sua preziosa filmografia Apichatpong Weerasethakul si darà definitivamente alle atmosfere sci-fi.

Parlando al Metrograph di New York, infatti, l'autore thailandese ha affermato che il suo prossimo progetto sarà basato sul lavoro di Arthur C. Clarke, celebrato scrittore di fantascienza famoso per il romanzo di 2001: Odissea nello spazio. Tuttavia Weerasethakul, che ha anche affermato che potrebbe collaborare con uno streamer per sviluppare il progetto, e che ha dichiarato di avere in programma di iniziare la ricerca di location in Sri Lanka il mese prossimo, non ha spiegato esattamente in che modo Clarke abbia ispirato il film: “Ha vissuto ed è morto in Sri Lanka, e uno dei suoi libri, The Fountains Of Paradise, è ambientato in una terra immaginaria basata su un paesaggio dello Sri Lanka” ha detto cripticamente l'autore.

Ulteriori indizi arrivano anche da un'altra fonte di ispirazione per il misterioso film, un articolo scritto da una donna thailandese che si è recata in Sri Lanka per un pellegrinaggio religioso. "Parla di scalare una montagna sacra, la stessa che ha ispirato la storia di Clarke, quindi mi sono detto: 'Okay, vado a dare un'occhiata'." Infine, attenzione alla durata: Weerasethakul ha infatti ammesso di aver scritto "un trattamento per un film di tre o quattro ore: la durata della soglia dell'attenzione umana è di 90 minuti e anche il ciclo dei sogni è di 90 minuti, quindi allungarlo sarà una sfida”.

A proposito di sogni e soglia dell'attenzione, sapete che Apichatpong Weerasethakul è contento quando i suoi film vi fanno addormentare?