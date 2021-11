Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie, ecco cos'è successo a Will Rodman

L'Alba del Pianeta delle Scimmie ci aveva lasciato senza spiegarci cosa ne sarebbe stato di Will Rodman: il protagonista del film interpretato da James Franco viene visto per l'ultima volta durante il doloroso addio a Cesare e, con il secondo film della saga che ha inizio quando dalla nostra storia sono già trascorsi dieci anni.

Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie ci mostra un mondo ormai devastato dal diffondersi dell'ALZ-113: la popolazione mondiale è ormai decimata e le scimmie stanno prendendo il sopravvento grazie all'esponenziale aumento di intelligenza dovuto proprio agli effetti del farmaco che avrebbe dovuto curare l'Alzheimer.

Ma torniamo a noi: che fine ha fatto Will in questo mondo ormai collassato? Il destino del personaggio di James Franco non ci viene svelato in maniera esplicita, ma un paio di indizi ci lasciano intuire la sua sorte: quando Cesare torna a casa, infatti, vediamo sulla porta d'ingresso la X con cui solitamente vengono contrassegnate le abitazioni degli infetti, mentre la Jeep Wagoner di Will si presenta abbandonata e assalita dalla vegetazione all'esterno della casa del nostro.

Difficile, dunque, pensare che Rodman sia fuggito per cercare di salvarsi: tutto lascia pensare che il protagonista de L'Alba del Pianeta delle Scimmie sia rimasto vittima dell'ALZ-113 come gran parte della popolazione mondiale. Avevate fatto caso a questi dettagli? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Apes Revolution.