Apes Revolution, perchè Matt Reeves decise di riscrivere la sceneggiatura?

Sequel de L'Alba del Pianeta delle Scimmie, Apes Revolution ebbe diversi problemi in fase di realizzazione. A risolverli fu la scelta di Matt Reeves come regista che decise, in un secondo momento, di riscrivere la prima sceneggiatura proposto. Ma di cosa avrebbe dovuto parlare originariamente?

Reeves ha raccontato di come la bozza originale del film fosse stata scritta prima della sua effettiva assunzione. Nel momento in cui si ritrovò con la sceneggiatura tra le mani vide come la storia avesse un potenziale inesplorato che si sarebbe potuto raccontare in altro modo quindi optò per riscrivere la pellicola dall'inizio. Il regista è sempre stato noto per la sua costante voglia di ampliare i racconti. Non ha caso, infatti, Matt Reeves sta sviluppando diversi spin-off di villain dell'universo di The Batman per approfondire meglio Gotham in tute le sue sfumature.

Parlando della sceneggiatura realizzata prima del suo arrivo, il regista ha svelato come la storia fosse ambientata in un futuro ancor più avanzato in cui le scimmie avevano ottenuto la capacità di parlare perfettamente e dove Caeser aveva un ruolo molto più piccolo. Secondo Reeves la storia del personaggio era interessante da esplorare e quindi chiese di poter riscrivere da capo la sceneggiatura. Ottenne il permesso di farlo ma a condizione che il film fosse consegnato in tempo per la data d'uscita precedentemente accordata.

Per delineare al meglio il personaggio di Caesar Andy Serkis si ispirò a due scimmie "famose" del mondo della scienza della cultura di massa. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!