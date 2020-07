Apes Revolution: Il pianeta delle scimmie, ecco perché Matt Reeves cambiò il finale

Dopo il buon successo de L'alba del pianeta delle scimmie, la saga reboot tratta dal romanzo di Pierre Boulle fu affidata alla regia di Matt Reeves: una scelta che si rivelò vincente anche per via di un'importante decisione presa dal regista poco prima dell'uscita nelle sale di Apes Revolution.

Se la pellicola è riuscita a conquistare la critica e il pubblico - con $710 milioni è il maggiore incasso del franchise - è infatti anche merito della sequenza finale, dove viene mostrata la determinazione di Cesare in vista dell'inevitabile guerra contro gli umani tramite un potente particolare degli occhi del protagonista.

Originariamente, però, il film doveva concludersi in maniera differente: il combattimento finale tra Cesare e Koba avrebbe avuto luogo in cima al Golden Gate Bridge, con l'ultima inquadratura che avrebbe anticipato l'imminente arrivo delle navi da guerra americane.

Un finale che, stando a Reeves, non lasciava abbastanza spazio alle emozioni dei personaggi: "Pensavo che portasse la storia troppo verso il film successivo, e iniziava quasi un nuovo capitolo senza rendere le emozioni ci ciò che era accaduto, di ciò che Cesare aveva raggiunto... del prezzo che aveva dovuto pagare. Tutto questo non traspariva" ha spiegato il regista durante un'intervista con Slashfilm. "Ho capito che in quel modo avremmo saltato troppa componente emotiva, e che ci avrebbe limitato. Quando l'ho mostrato ad alcune persone, mi hanno chiesto: quindi è andata così? Ora iniziano a combattere? E ho capito che era sbagliato, mi sono reso conto che non era il giusto finale."

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie. Reeves, lo ricordiamo, a breve tornerà sul set per le riprese di The Batman con Robert Pattinson.