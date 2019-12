Apes, affidato al regista di Maze Runner il nuovo film su Il Pianeta delle Scimmie

Se si parla di franchise cinematografici duraturi non si può non nominare Il Pianeta delle Scimmie: dal primo film di Schaffner con Charlton Heston nel ruolo del protagonista è ormai passato un abbondante mezzo secolo, eppure il grande schermo sembra non averne ancora abbastanza.

Svariati sequel e reboot dopo, infatti, pare proprio che nei prossimi anni avremo modo di vedere una nuova trasposizione cinematografica delle idee che presero vita per la prima volta nello storico romanzo di Pierre Boulle del 1963.

Ad essere incaricato di dirigere l'operazione sarà Wes Ball, già visto all'opera con la trilogia di Maze Runner. Il nome del regista è per ora l'unico dettaglio sul film che ci è dato conoscere: è ancora troppo presto per avere notizie certe riguardanti il cast, così come non è ancora stato messo in chiaro se si tratti di un reboot o di un sequel che si riallacci ai film precedenti.

Una cosa è certa: con Apes (questo il titolo del film) Disney metterà per la prima volta le mani su uno storico franchise di Fox dopo l'acquisizione miliardaria avvenuta nei mesi scorsi: qualunque sarà il risultato, dunque, c'è ovviamente tanta curiosità attorno al progetto. L'ultima incursione cinematografiche della saga risale al 2017, quando The War - Il Pianeta delle Scimmie di Matt Reeves chiuse la trilogia partita nel 2011 con L'Alba del Pianeta delle Scimmie.